Yunus Emre Enstitüsü'nden İranlılar için aşure pişirildi! Türkiye'de Aşure Kültürü etkinliği

İranlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Enstitü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de aşure pişirme ve tarihsel geçmişi hakkında bilgiler verdi.

- Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak iki ülkenin ortak kültürü olan Muharrem Ayı’nda aşure pişirdik.

- Malzemeler hazırlandı, tencerenin altı yakıldı. Tahran Yunus Emre Enstitüsünde Muharrem Ayı kapsamında aşure pişirildi.

“Türkiye’de Aşure Kültürü” adıyla yapılan etkinlikte aşureyi Enstitü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir pişirdi. Özdemir, pişirme sırasında İranlılara aşurenin geçmişten günümüze Türk kültüründeki yeri ve tarihsel arka planına dair bilgiler verdi.

- Niyetimiz sadece Aşure pişirmekti ama ilk defa yaptığımız etkinlik kapsamında geçmişten günümüze aşure geleneğini anlatmaya çalıştık.

İran’ın başkenti Tahran’daki enstitü binasında yapılan etkinliğe İranlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure pişirme sırasında İranlılar tarifi unutmamak için fotoğraf ve video çekti, notlar aldı.

Pişirme işlemi bittikten sonra misafirlere aşure dağıtıldı. Katılımcılar, aşurenin tarihsel geçmişi ve hazırlanışı konusunda aldıkları bilgilerden dolayı büyük memnuniyet duydu.

Etkinlik sonunda Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Özdemir, etkinlik kapsamında Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edildiği Kerbala olayını da anmak istediklerini belirtti.