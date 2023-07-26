Şoygu KDHC'ye böyle giriş yaptı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki bir Rus askeri heyetinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) geldiğini duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, KDHC'yi özgürleştirmek için savaşlarda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anısına Pyongyang'daki Kurtuluş Anıtı önüne çelenk koydu.

Rus heyeti için başkent Pyongyang'ın banliyölerinden Sunan Uluslararası Havalimanı'nda Kore Halk Ordusu'ndan bir şeref kıtasının katılımıyla resmi tören düzenlendi.

Rus askeri heyeti, 1950-1953 Kore Savaşı'ndaki zaferin 70. yıldönümüne adanmış kutlamalara katıldı.

Kaynak: Unews

# Sergey Şoygu # kore demokratik halk cumhuriyeti

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