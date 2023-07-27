İran Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki gösterdi! "Siyonist düşüncenin bir ürünüdür"

İsveç ve Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara tepkiler sürüyor. İran’da Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Erdebil Valisi Hamid Amili, bu saldırıların Siyonist düşüncenin bir ürünü olduğunu söyledi.

Gürkan Demir Gürkan Demir
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İran Kültür Bakanlığı Erdebil Temsilcisi Emir Recebi de konuyu “Bazen kötülük iyiliğin yayılmasına sebep olur” sözleriyle değerlendirdi.

Ahlaki, kültürel ve toplumsal değerlere hakareti içselleştiren kimi Avrupa ülkelerinde son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik artan saldırılara tepkiler dinmiyor.

İran’daki Erdebil eyaletinin Valisi Hamid Amili, İsveç’in ardından Danimarka’da da yaşayan olay hakkında Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yaptı. Olay karşısında hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

İran Kültür Bakanlığı Erdebil Temsilcisi Emir Recebi ile Bakan Danışmanı Mahmud Şaluyi de yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öte yandan Amili, Recebi ve Şaluyi, tamamlanan Şah İsmail’in dedesi Şeyh Safiyüddin Erdebili’yi anma etkinlikleri hakkında da konuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # kuranı kerim

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