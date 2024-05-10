Mehmetçik'ten teröristlere büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyonlara imza atılmaya devam ediyor. Son olarak 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Mehmetçik'ten teröristlere büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde artan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonların ayrıntıları, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleriyle duyuruldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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