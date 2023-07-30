LGBT dayatmasının kurbanı çocuk: "Bu barbarlığı durduralım"

Çocuk yaşta LGBT dayatmasının kurbanı olan bir genç yaşadıklarını anlattı. “Yanlış bedende doğduğuma inandırıldım” diyen genç “Bu barbarlığı durduralım!” çağrısında bulundu.

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ABD’de tartışma yaratan “trans çocuk yasası” bu kez Kongre gündemine geldi. ABD Kongresi’nde konuşan 18 yaşındaki Chloe Cole, trans çocuk olarak yaşadığı deneyimi anlattı.

Çocuk yaşta LGBT dayatmasına kurban giden genç,” 12 yaşımda Yanlış bedende doğduğuma inandırıldım” dedi.

12 yaşındayken ergenlik önleyici hormon kullanmayan başlayan Cole, cinsiyet uzmanının "Ölü bir kızınız olmasını mı yoksa yaşayan trans bir çocuğunuz olmasını mı istersiniz" dediği anda ailesinin bütün gardının indiğini söyledi.

Erkek olduğunu söylediğinde görüştürüldüğü ‘uzman’ cinsiyet değişimini onayladı. 13’ünde ergenlik önleyici kullanmaya başladı. 15 yaşında memelerini aldırdı. 16’sında pişman olduğunda ise yanında hiçbir uzman bulamadı.

Washington eyaletinde, geçen nisan ayında kabul edilen yasa, 18 yaşın altındakilere ebeveynlerinin onayı olmaksızın cinsiyet değiştirme amacıyla tıbbi müdahaleye izin veriyor. Buna göre eyalet yetkilileri, cinsiyet değişimine karşı olan ailelerin çocuklarını onlardan alabiliyor.

Çocuklar cinsiyet değişim sürecinin işletilebilmesi için trans sığınma evlerine yerleştiriliyor. Demokratların desteği ile geçen yasa, tüm dünyada tartışmaya neden oldu. ABD Kongresi üyeleri, cinsiyet değiştirme işlemi uygulanan Chloe Cole’yi dinledi.

Cole, “Yeterince çocuk bu barbarca sözde bilimin kurbanı oldu. 12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını ve kendi tenlerinden rahatsız olmakta haklı olduklarını söylemeyi bırakmalıyız.” diyerek kongre üyelerini bu skandalı durdurmaya çağırdı.

# lgbt # LGBT dayatması

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