LGBT lobilerinin çocuk istismarı

LGBT dayatması, çocuk istismarına kadar uzandı. Çürümenin adı, "trans çocuk" olarak emperyalist merkezler tarafından parlatıldı. Çocukların hayatı karartıldı. Şimdi o çocuklar, ABD kongresinden seslendi, kan donduran süreci, kongre üyelerinin yüzüne vurdu...



Kongre'de sözde trans çocuk oturumu yapıldı. Oturum, Beyaz Saray'da ABD Başkan Joe Biden'ın katılımıyla yapılan LGBT partisi skandalının artından düzenlendi.



12 yaşında erkek olmak için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan ve eski cinsiyetine dönen Chloe Cole'nin konuşmaları oturuma damga vurdu. Konuşmasına, "Bugün sizinle Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tıbbi skandallardan birinin kurbanı olarak konuşuyorum" sözleri ile başladı:

- Sevilmeye ihtiyacım vardı. Sorunlarımı atlatmam için bana terapi verilmeliydi. Bir erkeğe dönüşürsem tüm sorunlarım çözülecek sanrısına ihtiyacım yoktu. Bu skandalı sona erdirme cesaretine sahip olmanız ve diğer savunmasız gençlerin benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağlamanız umuduyla konuşuyorum.



Cole, kendisinin yanlış bedende olduğuna inandırıldığını, güvendiği kişilerin ona geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti.



Cole'a çift mastektomi ameliyatı yapıldı. "Gelecekteki kadınlığımın büyük bir kısmı benden alındı" ifadelerini kullandı.



Mağdur gencin ifadelerinin ardından söz alan Cumhuriyetçi kongre üyesi Wesley Hunt yaşananları "delilik" olarak niteledi.



İnsanlığı hedef alan LGBT dayatması, 2 yaşındaki çocuklara kadar indi. Onur Haftası adı altında yapılan etkinliklerde, çocuklar, aileleri tarafından teşhir edildi. Cinsiyet değiştirme ameliyatları pek çok platformda popüler hale getirilmeye çalışılarak normalleştiriliyor. Çocukların doğal cinsiyetleri ile birlikte, yaşam hakları da ellerinden alınıyor. Çürümenin merkezi olan ABD'de aileler, uzun zamandır LGBT lobilerine tepki gösteriyor. Tepkilere aldırış etmeyen ABD Başkanı Joe Biden ise her fırsatta LGBT propagandası yaparak, insnalığı hedef tahtasına koyuyor...