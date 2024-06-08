D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları İstanbul'da olağanüstü toplandı

İstanbul, uluslararası önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. D-8 ülkeleri Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz. İsrail'in zorbalığına direnmek hepimizin görevidir." dedi.

D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları İstanbul'da olağanüstü toplandı
Editör: Haber Merkezi
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D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları, Gazze gündemiyle İstanbul’da olağanüstü toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çağrısıyla yapılan toplantıya, İran, Pakistan, Mısır, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Nijerya Dışişleri Bakanları katılıyor.

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’e destek mesajları verdi. Hakan Fidan, "Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz. İsrail'in zorbalığına direnmek hepimizin görevidir." dedi.

İsrail’in Gazze'deki katliamları nedeniyle mutlaka hesap vereceğini vurgulayan Fidan, uluslararası kamuoyuna seslenerek, “Filistin’in barışçıl geleceğinin yanında duranlar kazanacaklar" ifadelerini kullandı.

Filistin’in tanınması konusunda da Bakan Fidan, “Bugüne kadar 148 ülke Filistin devletini tanıdı. Geri kalan ülkeler de eminim ki bunu takip edecekler" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin’deki son durum ele alındı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul # gazze
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