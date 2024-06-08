Fenerbahçe'de seçim zamanı! Olağan seçimli genel kuruldan son gelişmeler

Fenerbahçe'de büyük tartışmaların yaşandığı seçim sürecinin sonuna gelindi. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen başkanlık seçimi bu hafta sonu gerçekleştiriliyor.

8-9 Haziran'da gerçekleştilecek seçimlerde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım adaylıklarını açıklamışlardı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışacağı seçimlerde yeni başkan yarın belli olacak.

Ülker Stadı'nda yapılan olağan seçimli genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

GENEL KURUL NASIL İŞLEYECEK?

Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

Yarın yapılacak oy kullanma işlemi öncesinde bugün sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilerek günün programı tamamlanacak

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Başkan adaylarından Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan isimler kongre divan başkanlığı için Vefa Küçük ismini önerirken, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesindeki isimler, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.

Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi. Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Küçük, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

AZİZ YILDIRIM STADI TERK ETTİ

Kongre divan başkanlığı için üyeler arasında yapılan oylama tartışmalara neden oldu. Kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken oyların eşit olduğu ve seçimin oldu bittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, kürsüye doğru hareketlendi. Kürsüde genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e hitaben "Sen oraya seçilmeden oturdun." ifadesini kullandı.

Vefa Küçük'ün demokratik olmayan bir şekilde seçildiğini belirten başkan adayı Aziz Yıldırım, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir, isteyen ayrılır. Hepinize teşekkür ederim" diyerek stadı terk etti.