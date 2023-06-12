Asgari ücrette vatandaşın beklentisi ne?

İlk toplantının adresi Çalışma Bakanlığı olacak. Taraflar Bakanlığın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Masada işçiyi Türk-İş işvereni TİSK, hükümeti de Çalışma Bakanlığı temsil ediyor

Komisyonun ilk toplantıda görüşme takvimini netleştirmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin de Kurban Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması beklentiler arasında.

Toplantı öncesi açıklama yapan işveren tarafından ortak mutabakatla hayata geçirme vurgusu öne çıktı.

Peki vatandaşın asgari ücretten beklentisi ne? Kimi rakam telaffuz etti, kimi rakam değil alım gücünün yükseltilmesini istedi.