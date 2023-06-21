Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan enflasyon mesajı

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı bir televizyon yayınında, asgari ücrete gelen yüzde 34’lük ara zammı değerlendirdi. Atalay’ın enflasyon vurguları dikkat çekti.

- Ne zaman enflasyonun önüne geçeriz o zaman işi rahatlatırız. Biz enflasyonun arkasından koşarak bu işi çözemeyiz. Enflasyon da olmasın bana para da vermesinler. Bugün asgari ücret açıklandı. Biz bu parayı 40 gün sonra alacağız. Bunu konuşurken ete, süte, ulaşıma, kiraya, suya zamlar devam ediyor. Dolar, Euro, altın, benzin yerinde duruyordu. Et oldu 350 lira nasıl oluyor bu işler? Haksız kazançların önüne geçelim, haksız kira artışlarının önüne geçelim. enflasyon olmasın, asgari ücrete de zam olmasın.

Ergün Atalay, işçi ve memur maaş zamlarında belirleyici olan TÜİK verileriyle ilgili, çalışan kesimin ciddi tereddütleri olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e “bu tereddütler giderilmeli” çağrısı yaptı.

- TÜİK'le ilgili tereddüdümüz var. Belki doğru, belki yanlış yapıyorlar. Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Lütfen bu tereddütleri giderin. Çünkü TÜİK'in açıklamalarından sonra memur, işçi para alıyor. Vatandaş olarak Türk İş Başkanı olarak bunu istemem hakkım. TÜİK'le ilgili kafamızdaki sorunları çözsünler. Bakan bey nasıl yapar bu işi bilmiyorum. Orada yetişmiş elemanlar var TÜİK'te. Haklarını yemeyelim. Bizim kafamız, toplumun kafası bir rahatlasın. Bu rakam daha yüksek, bunlar aşağı gösteriyor diye insanlarda kanaat var.

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçi sorununun pek çok sektörde giderek yayıldığını söyledi. “Taşeron sorunu bakanlığın öncelikli gündemi olmalı” dedi.