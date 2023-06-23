TMO ve LİDAŞ buğday almadı! Üretici serbest piyasanın insafına bırakıldı

Buğday hasadı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde devam ediyor. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi ve Lisanslı Depoculuk Şirketlerinin depoları dolu. Ürün almıyorlar. Zaten borçlu olan çiftçi piyasanın eline düşüyor.

Buğday alım fiyatı 8 lira 25 kuruş olarak açıklanmıştı. Çiftçi bu rakamı yeterli görmezken tüccar ve serbest piyasa buğdayı daha düşük rakamlara alıyor.

TMO’nun uyguladığı randevu sistemi de eleştiriliyor. 40 günü bulan randevu veriliyor. Bunu beklemek istemeyen birçok çiftçi piyasaya ürünü satmak durumunda kalıyor.

Ajanslar üzerinden randevu veriliyor, uzun sürece yayılan randevular nedeniyle çeşitli şaibeler olduğu konuşuluyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Eşref Tarhan devlet eliyle sorunun çözülmesini talep ediyor.