Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi! Kredi kartı kullananları üzen gelişme...

Kredi kartı kullananlar artık borcunu daha yüksek faizle kapatacak. Merkez Bankası’nın 650 baz puanlık faiz artırımı sonrası kredi kartlarındaki azami faiz oranı da yükseltildi. Azami faiz oranını yüzde 1.36’dan 1.91’e çıkarıldı.

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Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi.

Merkez Bankası, kredi kartında azami faiz oranını yüzde 1.36'dan 1.91’e çıkardı.

Kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranı her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen ‘referans faiz oranına’ 0.55 puan eklenerek belirleniyor.

Ekonomim'in haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faiz 0.88’den 1.36’ya yükseltildi.

Buna göre yüzde 1.36’ya 0.55 puan eklenmesiyle Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1.91’e yükseltilmiş oldu.

# kredi kartı # Faiz Oranı # Merkez Bankası

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