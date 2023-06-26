E-faturada zorunlu dönem başlıyor! Kağıt fatura düzenleyenlere ceza uygulanacak

İşletmelerde e-fatura­da zorunlu dönem için geri sayım başladı.

2022 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzerinde olan işletmeler e-fatura düzenlemek zorun­da kalacak.

1 Temmuz itibariyle yaklaşık 150 bini aşkın yeni mükellef e-Fatura’ya geçecek.

Bu tarihten itibaren mücbir sebep olmadan kağıt fatura düzenleyenlere usulsüzlük cezası uygulanacak. Yüklü bir miktarda özel usulsüzlük cezası ile kar­şı karşıya kalınabilecek.

KOBİ’ler ise uygulamaya geçiş sürecinin 6 ay daha uzatılmasını istiyor.