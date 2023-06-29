Zam teklifi Meclis'e geliyor! Memur ve emekli maaşlarına zam bayramdan sonra görüşülecek

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından memur ve emekliler maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak düzenlemede de sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının Kurban Bayramı’ndan sonra teklife son şeklini vermesi bekleniyor.

Kanun teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

Diğer memurlar için de göreve, unvana, dereceye ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılması bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı artışı da zam oranlarını belirleyecek.

Emekli maaşlarına yönelik düzenleme de teklifte yer alacak. Memurlara yapılacak olan zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

Ayrıca, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

Düzenlemenin Temmuz ayının ilk haftası Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklif, komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da ele alınacak. Meclis, 15 Temmuz’da tatile girecek.