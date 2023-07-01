TMO devreden stokların fiyatlarını açıkladı

Üretici ve tüccarların gözü kulağı TMO'da. Toprak Mahsülleri Ofisi, 2023-2024 sezonu için önceki yıllardan devreden ürün stoklarının ton başına ürün fiyatlarını duyurdu.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Hasat dönemi geldi. Tüccar ve sanayicilerin gözü kulağı devreden hububatlardaki satış fiyatlarında.

Tüccarların beklediği haber Toprak Mahsülleri Ofisi'nden geldi. TMO 2023-2024 sezonu için önceki yıllardan devreden ürün stoklarının ton başına ürün fiyatlarını duyurdu.

Devreden stoklarda makarnalık buğday 10 bin 202 lira, ekmeklik buğday 9 bin 350 lira, arpa ise 7 bin 727 lira olarak belirlendi. 

TMO üreticiden ekmeklik buğdayı ton başına 8 bin 250 liradan, arpayı ise 7 bin liradan almıştı. 

Üreticiler bu miktarın girdilerden yetersiz bulsa da genel piyasa alımından yüksek olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar da bu yılki yağışlardan kaynaklı belli bölgelerde üründe artış beklerken, piyasada ucuza ürün alınma tehlikesinin de azaldığını düşünüyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# buğday # arpa # toprak mahsülleri # tmo

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