İhtiyaç kredisi faizlerinde artış! İşte yeni faiz oranları...

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15’e yükseltmesiyle özel bankalar ihtiyaç kredisi faizini aylık yüzde 5’e çıkardı. Kamu bankaları ise ihtiyaç kredisi faizini aylık yüzde 2,64’e yükseltti. Kredi faizlerinin yükselmesiyle talep düşüşe geçti.

Faizin 2 yılın sonunda yüzde 8,5’tan 15 çıkarılmasıyla bankalar ihtiyaç kredisi faizlerini artırdı. Özel bankalar 70 bin lira üstü bireysel ihtiyaç kredisi faizini yüzde 5’e kadar çıkardı. Özel bankalardaki konut kredisi ise yüzde 3'ün üzerini gördü.

Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi oranları aylık yüzde 1,89'dan yüzde 2,64'e kadar yükseldi. 500 bin liraya kadar olan konut kredisi faizleri yüzde 1,39'dan yüzde 1,99'a çıktı. 2 milyon lira üzeri konut kredisi faizleri ise yüzde 2,4'ü gördü.

Kamu ve özel bankaların kredi faizlerini artırmasıyla talep düşüşe geçti. Bu durum tüketicileri, avans kullanmaya yöneltti. Özellikle mevduat hesaplarından nakit avans çekim talebi arttı.

Öte yandan, nakit avansta da faiz aylık yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e çıkarılmıştı.

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