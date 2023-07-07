Mehmet Şimşek'ten sıcak para mesajı! Hakan Topkurulu o açıklamayı değerlendirdi
Sıcak paranın Türkiye'ye daha rahat ve hızlı girmesi için bakanlığın planı hazır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni bir açıklama geldi. Avrupa Birliği'ne uyumlu Maastricht kriterlerine işaret eden Şimşek, sıcak para garantisi verdi. Sıkı gelir politikası vurgusu da yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programıyla ilgili 3 temel bileşeni duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Avrupa Birliği'ne uyumlu Maastricht kriterlerine işaret etti.
- Programımızın üç temel bileşeni var, Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.
Şimşek'in yaptığı açıklamalar sıcak para politikasının daha hızlı uygulanması anlamına geliyor.
Peki bütçeden fazla harcama yapılmaması ne anlama geliyor? Türkiye'ye girecek sıcak paranın güvenli girişinin de yolu açılıyor...