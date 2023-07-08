Kira sorunu ev sahiplerini dövize yönlendirdi! Peki dövizle sözleşme yasal mı?

Hem fahiş artış yapılıyor hem de kiracıdan yasal olmamasına rağmen döviz cinsinden kira isteniyor.

Vatandaş asgari ücretin kat kat üzerine çıkan kira artışlarıyla boğuşuyor. Son olarak ev arayan birine emlakçı tarafından bir mesaj gönderildi. Ev sahibinin yabancı olduğu ve kirayı döviz olarak istediği belirtildi.

Peki bu uygulama yasal mı?

Çeşitli hilelere başvuran ev sahibi yüzde 25 sınırına da uymuyor.

İşte tam da bu noktada kiracıların ev sahibinin yüzde 25 sınırını geçen zam oranını kabul etmeme hakkı var.