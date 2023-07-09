9 milyon emekliye sıfır zam! Kök aylıklara yapılan zam milyonlarca emekliyi üzdü

16 milyon emeklinin Temmuz zammı açıklandı. Ancak sayıları 9 milyonu bulan en düşük gelir seviyesindeki emekliler durumdan memnun değil. Sebebi ise emekli zammının yalnızca kök aylığa yapılması ve Hazine'den sağlanan destek tutarının da artırılmaması.

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SSK ve Bağ-Kur'dan en düşük aylıklı emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira olmuştu.

Yeni yapılan açıklama ile yüzde 25'lik zam hazine destekli tutara değil kök aylıklara yapıldı.

Kök aylıkları 6 bin lira ve daha altında olan ancak hazine desteğiyle 7 bin 500 liraya yükseltilen 9 milyona yakın emekliye ilave zam yapılmayacak.

Kök aylığı 5 bin lira olan emekli vatandaşın yeni kök aylığı yüzde 25 zammın ardından 6 bin 250 lira oldu. Ancak emekliye temmuzda yine 7 bin 500 lira ödeneceği için alacağı aylığı artmadı.

Hazine desteği konusunda da herhangi bir artış açıklaması olmadığı için 9 milyon emekli "sıfır zam" almış oldu.

# emekli maaşı # zam

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