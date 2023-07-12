Memur-Sen'den emekli maaşlarına zam açıklaması! Hükümete çağrı yaptılar

AK Parti hükümetinin ekonomi politikaları ile gelir dağılımındaki adaletsizlik çalışanların tepkisine yol açmaya devam ediyor.

Çalışanlar, emekliler tek tek alanlara iniyor, açıklamalar yapıyor.

Memur-Sen'e bağlı Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilerin geçim derdi yaşamadan hayatını devam ettirmek istediğini belirtti.

Küçükkösen, emeklilere yapılacak iyileştirmenin kabul edilebilir bir artış oranı olmadığını da belirtti.

Hayat pahalılığına dikkat çeken Sendika Başkanı, alım gücünün yükseltilmesini istedi.

- Kira fiyatlarında yaşanan artışlar, emtia fiyatlarındaki yükselişler, gelirden daha çok artan giderler ve en düşük emekli kamu görevlisi aylığının asgari ücretin altında kaldığı görülerek artış yapılmalı. en düşük kamu görevlisi aylığı adil bir ücrete kavuşmalıdır.

Çalışan ile emekli arasındaki rakamsal farklılığın giderilmesi de talepler arasında yer aldı.

- Emekli olup geçim derdi yaşamayı mı yoksa kamu personel sistemini ve personel istihdamını olumsuz etkileyecek şekilde zorunlu emekliliğe kadar çalışmayı mı tercih edeceğimizi bilemediğimiz bir sistem dayatılıyor. %17,55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden 8 bin 77 lira seyyanen zam yansıtılmalı, ortadaki karışıklık ve kargaşa giderilmelidir.