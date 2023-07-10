KDV artışı sonrası hangi ürünlere zam geldi? İşte o liste

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda KDV oranları değişti. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları yeniden hesaplandı. KDV zammı ne zaman başlıyor? sorusu da bu bağlamda araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 20, (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

KDV ARTIŞI SONRASI ZAM GELEN TÜM ÜRÜNLER

En büyük zam temizlik ve hijyen malzemelerinde olacak. Bu ürünlere yüzde 12 oranında zam gelecek. KDV oranları yüzde 18’den, yüzde 20 seviyesine çıkartıldı. Buzdolabı, elektronik çeşitleri, ev eşyaları gibi ürünlerde ise KDV yüzde 20 oldu.

Geçtiğimiz yıl temizlik ve hijyen maddelerinde KDV oranı yüzde 18’den, yüzde 8’e indirilmişti. Bu ürünlerde oran yeniden yüzde 20'ye çıkarıldı. Şampuan, çocuk bezi gibi ürünler bu listeye dahil. Öte yandan aynı maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı. Bu ürünlerin dışında olan sağlık hizmetleri, medikal malzemeler, bazı gıda maddeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri ise KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çekildi.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, zorunlu temel ihtiyaç ürünleri şu şekilde sıralanıyor; temel gıda ürünleri, temizlik ürünleri, hayvan yemleri, mamaları ve parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri.

Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri sebze, meyve ve diğer gıda ürünleridir, Zorunlu temel ihtiyaçlarının dışında yer alan bazı kişisel temizlik ürünleri (deterjan, bebek bezi, peçete, sabun) de bu kategoriye girmektedir.

İŞTE KDV ARTIŞINDAN ETKİLENECEK ÜRÜNLER

Temizlik ve hijyen maddeleri: KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çekildi. Bu ürünlerde doğrudan market raflarında yüzde 12’lik bir artış meydana gelecek. Peki bu ürünler neler?

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, bebek bezi, hijyenik ped...

Elektronik Ürünler: Cep telefonları, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler vb. tüm teknolojik ürünler ise mevcut fiyatlarının üstünde yüzde 2 oranında zamlanmış olacak.

Ev Eşyaları: Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, kurutma makinesi, buzdolabı, televizyon, koltuk takımları ve ev eşyası kategorisine giren tüm ürünler de yine aynı şekilde yüzde 2 oranında zamlanmış olacak.

Temel gıda kategorisinde yer almayan gıda maddeleri: Et, süt, yumurta, peynir gibi temel gıda maddeleri arasında yer almayan tüm gıda maddelerinde KDV oranı %8’den %10 seviyesine çıkartıldığı için bu ürünlere de market raflarında yüzde 2 oranında bir zam gelmiş olacak.

TEMEL GIDA MADDELERİNE ZAM GELMEYECEK!

Resmi Gazete’de yayımlanan KDV artışından temel gıda maddeleri ise muaf tutuldu. Temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1 olarak kaldı. "Temel gıda maddelerine zam gelecek mi?" sorusu yeni KDV rakamlarından sonra oldukça merak ediliyordu.

Peki temel gıda maddeleri arasında neler yer alıyor? İşte o ürünler:

• Et ürünleri

• Süt

• Yumurta

• Çay

• Kahve

• Balık ürünleri

• Peynir çeşitleri

• Sebze ve meyveler

• Zeytin

• Pirinç

• Bakliyat ürünleri (bulgur, nohut, kuru fasulye, mercimek, irmik, makarna vs)

• Protein ve yağ çeşitleri