2023 KDV zammı ne zaman uygulanacak?

Türkiye seçimden sonra dövizdeki artış ve vergi zamlarıyla karşı karşıya kaldı. AK Parti hükümetinin ekonomideki yanlış politikaları, halkın sırtına vergi zamları olarak döndü. Yeni karar ile birlikte, KDV Oranı yüzde 18'den 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak uygulanacak. Güne zam haberleriyle başlayan vatandaşlar ise alınan kararların ne zaman uygulanacağı hakkında araştırmalara hız kazandı.

YENİ KDV ORANLARI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni KDV oranları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesideki, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.