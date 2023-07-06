Fahiş kiralar işleri tersine döndürdü! Ev sahibi değil kiracı ilan verdi

Vatandaşın kira artışları karşısındaki çaresizliği bir kez daha gözler önüne serildi. Kiralık ev sitesinde bu kez ev sahibi değil kiracı ilan verdi. Ev arayan biri ilan uygulamasında 7 ila 10 bin lira bandında 1+1 veya 2+1 temiz daire aradığını yazdı.

İstanbul başta olmak üzere vatandaş kira artışları karşısında çaresiz. Yüzde 25 sınırına da çoğu ev sahibi uymuyor. Kiracı gerçekçi çözümler beklerken çaresizliği de giderek katlanıyor.

KİRACI ARAYAN DEĞİL EV ARAYAN İLAN VERDİ

Kiralık ev sitesinde bu kez ev sahibi değil kiracı ilan vermesi sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Ev arayan biri ilan uygulamasında 7 ila 10 bin lira bandında 1+1 veya 2+1 temiz daire aradığını yazdı.

"En fazla 10 bin lira'' yazan kullanıcının 29 Haziran tarihinde açtığı ilan halen aktif.

Öte yandan yeni hilelere başvuran ev sahibi 2024 yılındaki artışta yüzde 25 kotasından kurtulmak için de ev kiralamayı zorlaştırıyor.