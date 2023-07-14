Gençlere para taşerona kadro yok! AK Parti'nin seçim vaatleri başka bahara kaldı

AK Parti seçim öncesinde, yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi sözü vermişti. AK Parti'nin o sözü sonbahara kaldı. Umutla bekleyen gençler, istediği haberi alamadı. Taşerona kadro da Meclis'e gelmeyen vaadler arasında. AK Parti kaynakları bu duruma "para yok" açıklaması yaptı.

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İşçinin, evlenecek çiftlerin, gençlerin gözü Meclis'te. Ancak Ulusal Kanal'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, taşeron işçilere kadro meselesi ekim ayına kaldı. Seçim döneminde verilen en önemli vaatlerden biri de yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı. Bu vaat de bir sonraki yasama yılına kaldı. AK Partili kaynaklar, yerine getirilmeyen sözler için, "para yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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