Gençlere para taşerona kadro yok! AK Parti'nin seçim vaatleri başka bahara kaldı

İşçinin, evlenecek çiftlerin, gençlerin gözü Meclis'te. Ancak Ulusal Kanal'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, taşeron işçilere kadro meselesi ekim ayına kaldı. Seçim döneminde verilen en önemli vaatlerden biri de yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı. Bu vaat de bir sonraki yasama yılına kaldı. AK Partili kaynaklar, yerine getirilmeyen sözler için, "para yok" açıklamasını yaptı.