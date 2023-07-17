Vatandaş zam yağmuru altında! Memur ve emeklilerin maaşları cebe girmeden eridi
Akaryakıt fiyatları yaklaşık yüzde 25 artırıldı. Doğal gaza zam geldi. Emekli aylıklarına yapılan maaş cüzdana girmeden eridi. Konfederasyonlar, raflara yansıyacak fiyatlarla birlikte sabit gelirlilerin alım gücünün daha da eriyeceğini belirtti.
Maaşlara iyileştirme, gelen zamların altında kaldı.
En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Memur emeklilerine yüzde 25 zam yapıldı. Ancak bu zam daha çalışan ve emeklinin cebine girmeden zam yağmuru başladı.
Akaryakıt fiyatları yaklaşık yüzde 25 artırıldı. Doğal gaza zam geldi.
Hal böyle olunca yapılan zamlar havada kaldı, henüz cüzdana girmeyen maaş eridi.
Gelen zamlara konfederasyon ve sendikalardan tepki ise gecikmedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sabit gelirlinin, emeklilerin alım gücünün iyice düştüğünü belirtti.
- Akaryakıt fiyatlarında yapılan bu artışlar bugünden itibaren bütün gider kalemlerine fazlasıyla yansıtılacaktır. Fiyatlar artacak,enflasyon yükselerek sabit gelirlilerin, emeklilerin alım gücü daha da düşecektir. Kamu işvereni enflasyon beklentisi ve hedefi rakamlarını güncellemelidir. 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına bu artışları dikkate alarak; adil, alım gücünü yükseltecek ve beklentilerimizi karşılayacak tekliflerle gelmelidir.
Bir açıklama da Türk Eğitim-Sen'den geldi. Genel Başkan Talip Geylan, yapılması istenenleri sıraladı.
- Memur ve emeklimizin, daha Temmuz maaşını aldığı gün zam yağmuruna tutulması, zaten tahrip olmuş gelir kaybını perçinlemiştir. Acilen emeklilerimizin ücretlerinde düzenleme yapılmalıdır. Kamu çalışanlarının zaten yetersiz olan maaşlarının vergi kesintileriyle daha da örselenmemesi için yüzde 15’lik vergi dilimine sabitlenmelidir. Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Seyyanen yapılan artışlar taban maaşa eklenmeli ve böylece emekli aylıklarının da artışı sağlanmalıdır.
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