Vatandaş zam yağmuru altında! Memur ve emeklilerin maaşları cebe girmeden eridi

Maaşlara iyileştirme, gelen zamların altında kaldı.

En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Memur emeklilerine yüzde 25 zam yapıldı. Ancak bu zam daha çalışan ve emeklinin cebine girmeden zam yağmuru başladı.

Akaryakıt fiyatları yaklaşık yüzde 25 artırıldı. Doğal gaza zam geldi.

Hal böyle olunca yapılan zamlar havada kaldı, henüz cüzdana girmeyen maaş eridi.

Gelen zamlara konfederasyon ve sendikalardan tepki ise gecikmedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sabit gelirlinin, emeklilerin alım gücünün iyice düştüğünü belirtti.

- Akaryakıt fiyatlarında yapılan bu artışlar bugünden itibaren bütün gider kalemlerine fazlasıyla yansıtılacaktır. Fiyatlar artacak,enflasyon yükselerek sabit gelirlilerin, emeklilerin alım gücü daha da düşecektir. Kamu işvereni enflasyon beklentisi ve hedefi rakamlarını güncellemelidir. 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına bu artışları dikkate alarak; adil, alım gücünü yükseltecek ve beklentilerimizi karşılayacak tekliflerle gelmelidir.

Bir açıklama da Türk Eğitim-Sen'den geldi. Genel Başkan Talip Geylan, yapılması istenenleri sıraladı.