Paraşütçüyü kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Acı olay, Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana geldi. Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Paraşütçüyü kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düştü. Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22), paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi.

Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince Şimşek'in cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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