Konut fiyatlarında fahiş artış! Üç büyük şehirde fiyatlar iki katı arttı

Konut fiyatlarındaki rekor artışlar verilerle bir kez daha açığa çıktı. İstanbul'da konutun metrekaresi 36 bin liraya yükseldi. Ev sahibi olmak her geçen gün zorlaşıyor.

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Başta İstanbul'da konut sahibi olmak daha da güçleşiyor.

Merkez Bankası, mayıs ayında Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Konut fiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103,64 artış kaydetti.

Aylık olarak bakıldığında ise fiyat artışı yüzde 3,60 oldu. Böylelikle konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı kaydedildi. Enflasyondan arındırılmış fiyat artışı ise aynı dönemde yüzde 45 oldu.

İstanbul'da bir evin metrekaresi 36 bin 4 liraya yükselirken, Ankara'da bu rakam 17 bin 647, İzmir'de 27 bin 89 lira oldu.

3 büyük şehir arasında Mayıs ayında en hızlı yıllık artış yüzde 113,2 ile Ankara'da oldu. İzmir'de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,2 olurken, İstanbul'da yüzde 95,2 ile çift haneli seviyelerde gerçekleşti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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