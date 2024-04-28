Koca Yusuf TP1500 Gabar'da göreve başladı! Yerli ve milli sondaj kulesi petrol çıkaracak

Gabar'da petrolü artık yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" çıkaracak.

BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden TIR'lara yüklenerek Gabar'a getirilen Koca Yusuf'un kurulumu yapıldı.

Koca Yusuf, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.

Bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamlayan Koca Yusuf, Gabar'da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bulmak için görev yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da nöbeti devralan Koca Yusuf'un Türkiye'yi bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine yaklaştıracağını belirti.

Bakan Bayraktar Gabar'ın yanı sıra Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Van'da ve Hakkari'de tespit ettiğimiz lokasyonlarda yeni aramalar yapılacağını vurguladı. Hedef 2024 yılı toplamında 140 kuyuyu açmak.