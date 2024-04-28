3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü de belirtildi.