3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyonlar düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam 3 PKK/YPG2li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü de belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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