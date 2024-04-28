Terör örgütü DEAŞ'a Bozdoğan-31 darbesi! 38 şüpheli yakalandı

6 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-31 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ'a Bozdoğan-31 darbesi! 38 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak 6 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-31 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, Adana'da 6, Aydın'da 1, Çorum'da 13, Gaziantep'te 2, Kayseri'de 4 ve Mersin'de 12 olmak üzere 38 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

- Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
Bölücü terör örgütüne Bozdoğan-30 operasyonu! 29 şehirde 147 şüpheli yakalandıBölücü terör örgütüne Bozdoğan-30 operasyonu! 29 şehirde 147 şüpheli yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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