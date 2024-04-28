Terör örgütü DEAŞ'a Bozdoğan-31 darbesi! 38 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak 6 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-31 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, Adana'da 6, Aydın'da 1, Çorum'da 13, Gaziantep'te 2, Kayseri'de 4 ve Mersin'de 12 olmak üzere 38 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: