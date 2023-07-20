Rusya'dan domates ithalatı kararı! Türkiye'den alınan domateslerle ilgili yeni gelişme

Son günlerde ikili ilişkileri bozacak gelişmeler yaşansa bile Rusya, Türkiye ilişkilerini sıcak tutmakta kararlı. Bu kapsamda Rusya’dan olumlu bir adım geldi. Rusya, Türkiye’den aldığı domateslerde ithalat kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltti.

Rusya ve Türkiye ilişkilerinde ticaret hayatı önem taşıyan bir karar çıktı. Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı.

Türkiye'den domates ithalatı kotasını 150 bin ton artırarak 500 bin tona çıkardı. Kararı Rusya Tarım Bakanlığı onaylayarak duyurdu.

Buna göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası yıllık 350 bin ton olan kota yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Türkiye'den bu yılın ilk yarısında yapılan domates ihracatı, 326 milyon 99 bin dolar oldu. Türkiye’nin domates ihraç ettiği ülkelerin başında Romanya var. Ukrayna, Polonya, Almanya’dan sonra Rusya 29 milyon 563 bin dolarla ihracat listesinde 5. sırada yer alıyor.

# rusya # türkiye # domates

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