Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# BAE # erdoğan # resmi tören

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