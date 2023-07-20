Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, El Vatan Sarayı'ndan, Erdoğan'ın, Al Nahyan'a hediye ettiği "Pamukkale beyazı" renkteki Togg ile ayrıldı.

Togg'un sürücü koltuğuna oturan Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'nin ünlü Corniche Cadde'sinde bir süre tur attı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konakladığı otele getiren Al Nahyan otelden de Togg ile ayrıldı.

Erdoğan ve Nahyan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.