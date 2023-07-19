Batı yanlısı siyaset sahaya yansıdı! Türkiye ve Yunanistan ortak tatbikat yaptı

Hükümetin dış politikada izlediği Batı yanlısı politika sahaya da yansıdı. Türk ve Yunan savaş gemileriyle uçakları, ortak tatbikat yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tatbikatı "Birlikte daha da güçlüyüz" sözleriyle duyurdu!

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Türk ve Yunan savaş gemileri ortak tatbikatta bir araya geldi. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda İngilizce "Biz NATO'yuz", "Tek başına güçlü, birlikte daha güçlü" ifadeleri kullanıldı. Yunan ve İngiliz bayraklarına yer verildi.

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Gökçeada, İngiltere’nin HMS Duncan ve Yunanistan’ın HS Limnos gemileriyle eğitimler icra etti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikatta ayrıca Türk, Yunan ve İngiliz savaş jetlerinin de rol aldığı belirtildi.

Oruç Reis krizi sırasında karşı karşıya gelen Türk ve Yunan gemileri yaklaşık üç yıl sonra ortak tatbikat yaptı.

Eğitimler Neptün Saldırı 2023-2 tatbikatı kapsamında yapıldı.

10 Temmuz başlayan Neptün Saldırı 2023-2 tatbikatına 15 NATO üyesi ülke katıldı. 23 gemi, 100'den fazla uçak ve 7,000'den fazla asker tatbikatta görev yaptı.

NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşmüştü.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Biden Erdoğan'a teşekkür etmişti. Doğu Akdeniz'deki NATO hareketliliği de bu zirveden sonra başladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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