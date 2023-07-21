Motorine bir zam daha! Son zammın üstünden 1 hafta geçmemişti...

Akaryakıta gelen zamların önü arkası kesilmiyor. 6 lira ÖTV zammı sonrası motorine 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha geldi. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33 lira 92 kuruşa yükseldi.

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Daha 1 hafta bile geçmeden motorine bir zam daha geldi.

Motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin ve motorine litrede 6 lira zam gelmişti. Benzinin litresinde 2 lira 52 kuruş olan ÖTV 7 lira 52 kuruşa, motorinde 2 lira 5 kuruş olan ÖTV de 7 lira 5 kuruşa yükseltilmiş; 28 liradan satılan benzinin fiyatı ÖTV zammıyla 34 liranın, motorinin litre fiyatı ise 26 liradan 32 liranın üzerine çıkmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33 lira 92 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34 lira 5 kuruştan satılıyor.

# motorin # zam # benzin

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