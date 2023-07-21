Kamuda zam pazarlığı başlıyor! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşı belli olacak

Kamuda sözleşme pazarlığı başlıyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde görüşmelere az zaman kaldı. 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı. Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak

Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.