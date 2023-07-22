TESK'ten turizm sezonuna ilişkin açıklama! Her şey dahil sistemden vazgeçilmeli mi?

Yaz sezonu Türkiye'de turizmi canlandırıyor.

"KİŞİ BAŞI HARCAMALARI DÜŞTÜ"

Peki, tüm dünyada etkili olan ekonomik kriz turizmi etkiledi mi? Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turistlerin ortalama harcamalarında gerileme olduğunu belirtti. Her şey dahil sistemin de değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

- Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçilmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız.

"SAĞLIK TURİZMİ DAHA ÇOK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Palandöken, sağlık turizminin de daha çok değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.