Ekonomi Koordinasyon Kurulu bir araya geldi! Ekonomi politikaları ve enflasyon verileri ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan toplantıya katılan isimlerdendi.

Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alındı. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikaları değerlendirildi. Bu konuda güncellemelerin yapılacağı belirtildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, deprem harcamalar hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşımın devam ettirileceği ifade edildi.

Toplantıda daha önce de pek çok kez gündeme getirilen kamuda tasarruf yönelimi de ele alındı. Açıklamada, "Kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ENFLASYONA YÖNELİK MESAJLAR

Açıklamada enflasyona ilişkin mesajlar da öne çıktı. Yazılı metinde, "Hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir" denildi. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası’nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Hazine Bakanlığı'nın para politikasının genel çerçevesi ve son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yaptığı da belirtildi. Kur Korumalı Mevduat konusunda gelişmeler de toplantı da değerlendirildi.

STOKÇULUK İLE MÜCADELE

Stokçuluk da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemindeydi. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.