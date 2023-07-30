CHP yeni seçim döneminde tek mi kaldı? İyi Partili Buğra Kavuncu'dan ittifak açıklaması

CHP koltuk savaşlarıyla uğraşırken ittifakları da bir bir dağılıyor. İyi Parti kurmayları, "Yerel seçimlerde CHP ile ortaklık sürecek mi?" sorularına karşı olumsuz mesaj veriyor.

İyi Parti'nin CHP ile ittifak kurmadan kendi listesiyle seçimlere girmesi beklenirken bir açıklama da Buğra Kavuncu'dan geldi. Genel Başkan Meral Akşener'in bir numaralı ismi Kavuncu da, parti tabanının ittifakı istemediğini vurguladı.

Kavuncu, genel merkezin henüz karar belirtmediğini ancak 30'a yakın il başkanlığının bu ittifaka olumsuz baktığını söyledi.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Öte yandan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim de sürüyor.

Isparta'da Kiraz Fetivali'ne katılan Akşener, Kılıçdaroğlu'na gelen değişim çağrılarına adeta yanıt verdi. Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir. Dolayısıyla an itibariyle seçmen olup ondan sonra oturduğu yerden seçmenlere

canı istediğini söyleyebilir." dedi.