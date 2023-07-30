CHP yeni seçim döneminde tek mi kaldı? İyi Partili Buğra Kavuncu'dan ittifak açıklaması
Yerel seçimlere aylar kala CHP-İyi Parti arasındaki kriz iyice derinleşti. "CHP ile ittifak olacak mı?" söylemlerine, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir numaralı ismi Buğra Kavuncu'dan yanıt geldi. Kavuncu, parti kurmaylarının ve parti tabanının ittifaka olumsuz baktığını söyledi.
CHP koltuk savaşlarıyla uğraşırken ittifakları da bir bir dağılıyor. İyi Parti kurmayları, "Yerel seçimlerde CHP ile ortaklık sürecek mi?" sorularına karşı olumsuz mesaj veriyor.
İyi Parti'nin CHP ile ittifak kurmadan kendi listesiyle seçimlere girmesi beklenirken bir açıklama da Buğra Kavuncu'dan geldi. Genel Başkan Meral Akşener'in bir numaralı ismi Kavuncu da, parti tabanının ittifakı istemediğini vurguladı.
Kavuncu, genel merkezin henüz karar belirtmediğini ancak 30'a yakın il başkanlığının bu ittifaka olumsuz baktığını söyledi.
AKŞENER'DEN SERT TEPKİ
Öte yandan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim de sürüyor.
Isparta'da Kiraz Fetivali'ne katılan Akşener, Kılıçdaroğlu'na gelen değişim çağrılarına adeta yanıt verdi. Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir. Dolayısıyla an itibariyle seçmen olup ondan sonra oturduğu yerden seçmenlere
canı istediğini söyleyebilir." dedi.