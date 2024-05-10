Uzun süredir ulaşamadığı kiracısını öldü sandı gerçeği görünce sarsıldı

Olay, Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde Koçak Apartmanı’nda meydana geldi.

Kiracısı Abed E.’den bir süredir haber alamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, durumdan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Beyazoğlu’nun ihbarı üzerine apartmanın bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingirle içeri girilince ev sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Kiracı Abed E.’nin evdeki tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına bakmadığı öğrenildi.

"ÖLDÜ SANDIK"

Olayın ardından konuşan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, “Son bir ayın kirasını ödemedi. Biz de aramaya başladık onun üzerine, arayıp ulaşamadım. Komşulara sorduk, uzun süredir görmediklerini söylediler. Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu” dedi.