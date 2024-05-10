Mete Gazoz finale yükseldi
Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmaya hak kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Mete, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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