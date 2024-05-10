Mete Gazoz finale yükseldi

Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmaya hak kazandı.

Mete Gazoz finale yükseldi
Editör: Yağmur Biçen

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Mete, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mete Gazoz # final # altın madalya
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