Hükümetten TikTok'a yasak sinyali

Güvenlik ve mahremiyeti ihlal ettiği gerekçesiyle pek çok ülkede tartışma konusu olan sosyal medya platformu TikTok, Türkiye’de de engellenebilir.

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Dijital Gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok'un Türkiye’de yasaklanabileceğine dikkat çekti.

Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, "Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Yani artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyord. TikTok'u Amerika'da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız, fakat Türkye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü, maalesef ama maalesef, burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var." dedi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna da temsilcilik açma çağrısı yapan Yayman, “Ya Türkiye’ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız” dedi.

Özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak kullanılan TikTok, pek çok ülkede hem kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği hem de toplumsal dejenerasyona hizmet ettiği gerekçesiyle uzun süredir tartışılan bir platform…

Bazı ülkeler, güvenlik ve mahremiyet ihlali nedeniyle uygulamayı yasaklama yoluna gitti. Hindistan, İran, Nepal, Afganistan ve Somali'de TikTok engellenmiş durumda… İngiltere ve Avrupa Komisyonu 2023'te resmi personelin çalışma cihazlarında TikTok'u yasakladı.