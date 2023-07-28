Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı! İyi Partililer CHP ile iş birliğinden rahatsız

Altılı masadaki partiler iç kavgalarını sürdürürken bir yandan da ittifakın devamı da tartışılıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekili ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede 2024’ün mart ayında yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti’nin CHP ile olası iş birliği masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda başkanlık divanı üyeleri ile milletvekillerinin çoğunluğunun Akşener’e yerel seçimlere “kendi adaylarıyla girilmesi” yönünde görüş bildirdi. Toplantıda milletvekillerinin Akşener’e, “6’lı masadaki birliktelik partimize de yaramadı. Muhalefet rahat. Biz, İYİ Partililer olarak muhalefetin rahatlığından rahatsızız." dediği belirtildi.

Milletvekillerinin Akşener’e ayrıca “Yerel seçimlerde İYİ Parti’nin iyi adaylarla tek başına 2019 yılındaki iş birliğinden çok daha fazla belediye kazanabileceğini” söylediği iddia edildi.

HDP İLE İŞ BİRLİĞİNDEN RAHATSIZLIK

Seçim sürecinde HDP ile iş birliğine sessiz kalan İyi Parti bu toplantıda rahatsızlığını dile getirdi. Milletvekillerinin Akşener'e, "Biz kendimizi milliyetçi bir parti olarak kamuoyuna deklare ettik ancak CHP’nin seçim öncesinde HDP ile ilgili tavrı sahada bize soruldu" görüşünü aktardığı belirtildi.