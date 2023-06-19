Mehmet Sevigen açtı ağzını yumdu gözünü: "Kılıçdaroğlu tam bir diktatör"

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı bir canlı yayın programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "diktatör" ifadesini kullandı:

- Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi.

Sevigen ilk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesinin değiştiğini ifade etti:

- İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı.