Mehmet Sevigen açtı ağzını yumdu gözünü: "Kılıçdaroğlu tam bir diktatör"

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Tam bir diktatör" ifadesini kullandı.

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Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı bir canlı yayın programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "diktatör" ifadesini kullandı:

- Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi.

 Sevigen ilk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesinin değiştiğini ifade etti:

- İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı.
# kemal kılıçdaroğlu # Mehmet Sevigen

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