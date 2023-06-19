Mehmet Sevigen açtı ağzını yumdu gözünü: "Kılıçdaroğlu tam bir diktatör"
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Tam bir diktatör" ifadesini kullandı.
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı bir canlı yayın programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "diktatör" ifadesini kullandı:
- Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi.
Sevigen ilk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesinin değiştiğini ifade etti:
- İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı.