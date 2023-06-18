CHP'de sular durulmuyor: Veli Ağbaba'dan CHP eleştirisi

Seçim mağlubiyeti CHP'de başlayan parti içi koltuk hesaplarını gün yüzüne çıkardı. Bir yanda seçim sonucunun faturası kesilirken, bir yanda değişim çağrıları büyüyor.



Tartışmaların odağında bu kez CHP listelerinden Meclis'e giren Deva, Gelecek ve Saadet Partili vekiller vardı. Uzun yıllar Kılıçdaroğlu'nu A takımında yer alan ancak seçim sonrası oluşan MYK'da yer verilmeyen Veli Ağbaba Kılıçdaroğlu'na yüklendi, buna fırsat verenlerin bedel ödemesi gerektiğini söyledi.



Listelerimizden 30’dan fazla milletvekili seçildi diyen Ağbaba listelerinden meclise giren vekillerin hemen istifa etmesine tepki gösterdi. Her gün bu milletvekillerinden farklı açıklamalar geliyor diyen Ağbaba, CHP’nin meclise soktuğu Millet ittifakı milletvekillerinin CHP aleyhinde açıklamalarda bulunacaklarını öne sürdü.



Ağbaba, ittifak kararı ile Parti dışından isimlerin CHP listelerinden vekil yapılması kararını veren CHP yönetimini de topa tuttu.

"BEDEL ÖDEMELİLER”

Tartışmaların diğer ayağında CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. "Seçimin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranamayız.” diyen Özel, "Bir değişim olmalı.” çağrısını yineledi.

- CHP’ye zarar veren, CHP’yi yarı yolda bırakan ve mantık dışı açıklamalar yaparak CHP’den istifa eden bu sağcı, siyasal islamcı siyasetçileri kim ya da kimler CHP’ye getirdiyse bedel ödemelidir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşen Özel, "benim açıklamamdan sonra bir araya geldik ve geçmişte olduğu gibi son derece samimi, son derece yapıcı ve birbirine saygılı bir çerçevede geçti görüşme" dedi.