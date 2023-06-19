Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Mali bloke ile ilgili karar açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebinde bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 400 milyon 228 bin 667 lira tutarında yardım ödenmişti.