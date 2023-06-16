Recep Erçin: " Dünyada faizler düşerken Türkiye'de neden artsın ki?"
Aydınlık Gazetesi Ekonomi Servisi Şefi Recep Erçin, hükümetin ekonomide izleyeceği yeni yol haritasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Aydınlık Gazetesi Ekonomi Servisi Şefi Recep Erçin, ekonomide yeni ekibin görevi devralmasıyla beraber Ortodoks politikaların ayak seslerinin duyulduğunu belirtti. Ortodoks politikaların geldiği anlamın neo-liberal politikaların uygulanması olduğunu ifade eden Erçin bunun faiz oyunlarıyla para kazandırmaya yol açacağını söyledi. Devletin lüks arabalardan taviz vermesi gerektiğini aktaran Erçin konu hakkında şu tespitte bulundu: "Paradan para kazanan kesimler, Ortodoks politikaları dillerine dolayarak kendi istedikleri rant ekonomisinin oluşmasını temenni ediyorlar."