Recep Erçin: " Dünyada faizler düşerken Türkiye'de neden artsın ki?"

Aydınlık Gazetesi Ekonomi Servisi Şefi Recep Erçin, hükümetin ekonomide izleyeceği yeni yol haritasına dair değerlendirmelerde bulundu.

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Aydınlık Gazetesi Ekonomi Servisi Şefi Recep Erçin, ekonomide yeni ekibin görevi devralmasıyla beraber Ortodoks politikaların ayak seslerinin duyulduğunu belirtti. Ortodoks politikaların geldiği anlamın neo-liberal politikaların uygulanması olduğunu ifade eden Erçin bunun faiz oyunlarıyla para kazandırmaya yol açacağını söyledi. Devletin lüks arabalardan taviz vermesi gerektiğini aktaran Erçin konu hakkında şu tespitte bulundu: "Paradan para kazanan kesimler, Ortodoks politikaları dillerine dolayarak kendi istedikleri rant ekonomisinin oluşmasını temenni ediyorlar."

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