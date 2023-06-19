Cem Dikmen değerlendirdi: "Tarihin en alçak terör örgütü"

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Avukat Latif Cem Baran ve Avukat Yazar Ebubekir Elmalı Türkiye’nin gündeminde yer alan konuları yorumladı.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Avukat Latif Cem Baran ve Avukat Yazar Ebubekir Elmalı HDP'nin kapatılması ve HDP'ye yapılan hazine yardımına bloke konularını değerlendirdi.

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

- Tarihin en alçak terör örgütüyle karşı karşıyayız. Türkiye’de Kürt sorunu olsun isteyen tek parti aslında HDP. Çünkü tek dayanakları o. Bugün Türkiye’de “Türk de biziz Kürt de biziz” çağrısına en çok karşı çıkan HDP. HDP’ye bu kadar yardım yapılmasının önünün kesilememesi, Türk hukuku açısından yara verici bir süreçtir ve terörle mücadelede elimizi zayıflatan etkenlerdendir ama terörle mücadelede zafer kesinlikle bizimdir. Terör örgütüne özgürlüğün olduğu bir yerde vatandaşın özgürlüğü kısıtlanır.

 Ayrıca Ebubekir Elmalı HDP için “Terör örgütünün uzantısı değil terör örgütünün kendisidir. HDP’ye yapılan hazine yardımı bize kurşun olarak, bomba olarak geri dönecek. Anayasa iradesinin yaptığı şey hukuk dışı.” derken Latif Cem Baran ise “ HDP'nin çoktan kapatılmış olması gerekirdi, biz hala neleri konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Mali bloke ile ilgili karar açıklandıAnayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Mali bloke ile ilgili karar açıklandıGündem
"HDP dış güçtür" - Televizyon Gazetesi - 9 Haziran 2023"HDP dış güçtür" - Televizyon Gazetesi - 9 Haziran 2023TV Yayını
# Gün Ortası # hdp # anayasa mahkemesi # hazine yardımı # terör # pkk

Benzer Videolar

" Dünyada faizler düşerken Türkiye'de neden artsın ki?" " Dünyada faizler düşerken Türkiye'de neden artsın ki?"
Dolar ve altında rekor mu geliyor? Dolar ve altında rekor mu geliyor?
"Kılıçdaroğlu, CHP'de darbe yaptı" "Kılıçdaroğlu, CHP'de darbe yaptı"
"Rusya'nın nükleer savaş başlatması..." "Rusya'nın nükleer savaş başlatması..."
"Ülkemizin geleceği için..." "Ülkemizin geleceği için..."
"Batı'ya taviz veriliyor" "Batı'ya taviz veriliyor"
Putin Avrupa'da nerelere füze yerleştirecek? Putin Avrupa'da nerelere füze yerleştirecek?
AK Parti baskılara direnebilecek mi? AK Parti baskılara direnebilecek mi?
Dikkat! Şu an kredi kartı bilgileriniz çalınıyor olabilir! Dikkat! Şu an kredi kartı bilgileriniz çalınıyor olabilir!
Araç alacaklar dikkat! Araç alacaklar dikkat!
"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..." "Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..."
"AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var" "AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var"
Çok Okunanlar
1 2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları
2 Denize girebileceğiniz en güzel yerler
3 Lanetlenmiş Kuldhara ne oldu?
4 Nefes darlığına dikkat!
5 Karaciğeri cam gibi temizleyen besin!