Cem Dikmen değerlendirdi: "Tarihin en alçak terör örgütü"

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Avukat Latif Cem Baran ve Avukat Yazar Ebubekir Elmalı HDP'nin kapatılması ve HDP'ye yapılan hazine yardımına bloke konularını değerlendirdi.

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

- Tarihin en alçak terör örgütüyle karşı karşıyayız. Türkiye’de Kürt sorunu olsun isteyen tek parti aslında HDP. Çünkü tek dayanakları o. Bugün Türkiye’de “Türk de biziz Kürt de biziz” çağrısına en çok karşı çıkan HDP. HDP’ye bu kadar yardım yapılmasının önünün kesilememesi, Türk hukuku açısından yara verici bir süreçtir ve terörle mücadelede elimizi zayıflatan etkenlerdendir ama terörle mücadelede zafer kesinlikle bizimdir. Terör örgütüne özgürlüğün olduğu bir yerde vatandaşın özgürlüğü kısıtlanır.

Ayrıca Ebubekir Elmalı HDP için “Terör örgütünün uzantısı değil terör örgütünün kendisidir. HDP’ye yapılan hazine yardımı bize kurşun olarak, bomba olarak geri dönecek. Anayasa iradesinin yaptığı şey hukuk dışı.” derken Latif Cem Baran ise “ HDP'nin çoktan kapatılmış olması gerekirdi, biz hala neleri konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.