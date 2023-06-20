Serhan Bolluk'tan Astana Zirvesi yorumu: "Ortak menfaat, bölgedeki ABD varlığına son vermek"

• Serhan Bolluk ve Ali Fuat Gökçe, Kazakistan/Astana’daki Suriye konulu dörtlü zirve görüşmeleri ve görüşmeye katılan Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’ın bölgede Amerika Birleşik Devletleri karşısında yapacağı hamlelere dair yorumlarını dile getirdi. Serhan Bolluk, Türkiye’nin Astana’da masaya getirmesi gereken ilk konunun ülkenin vatan bütünlüğü olduğunu vurguladı. Astana’da Suriye’nin de artık resmi olarak heyet bulundurmasının sevindirici ve çözüme daha da yaklaştıran bir gelişme olduğunu aktaran Bolluk şunları kaydetti:

- Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’ın menfaatleri bölgedeki Amerikan varlığına son vermek bakımından ortak ve bunun kilit noktası Türkiye ile Suriye’nin iş birliği yapması. Orada hızlı bir sonuç almanın yolu bir güven ortamının Şam’la, Beşer Esad yönetimiyle tesis edilmesinden geçiyor.

• Ali Fuat Gökçe ise Suriye’nin zirveye katılan ülkeler açısından kıymetine vurgu yaptı. Gökçe, Suriye’nin Rusya açısından oldukça önemli bir coğrafyada olduğunu söyledi. Ayrıca Gökçe konuya dair şu ifadeleri kullandı:

- Rusya’nın Akdeniz’de barınabildiği, NATO ülkelerinin egemenliği dışındaki tek yer Suriye’dir. Dolayısıyla Rusya, bölgede istikrarlı bir Suriye istiyor. İran da İsrail ile olan ilişkilerinden dolayı Suriye’yi destekliyor. Güçlü bir Suriye’nin varlığı İran için oldukça önemli.