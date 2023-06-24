Dr. Mehmet Perinçek, Rusya'dan aktardı: "Rusya'daki Wagner olayı Çerkez Ethem olayı gibi"

Dr. Mehmet Perinçek Rusya'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak "Rusya'daki Wagner güçleri kısa süre sonra teslim olma noktasına gelecek. Wagner'in çok fazla dayanması mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı. Perinçek genel olarak şunları vurguladı:

- Bunu Rusya açısından bir Çerkez Ethem vakası olarak nitelendirebiliriz. İki tane Wagner var. Birincisi, düne kadar ki Rusya'nın operasyonlarında önemli roller oynayan ve kahramanlıklar gösteren Wagner var. Ama dünden itibaren de artık iktidar savaşına girerek tamamen karşı tarafın işine gelecek sonuçlara yol açmış olan bir Wagner söz konusu.

- Putin'in açıklamalarında da görüldüğü üzere böyle bir isyanın hafif görülmesi mümkün olmayacaktır. Rusya'nın en sert şekilde tedbirler alacağını ve Wagner'in de artık tamamen ortadan kalkacağını söyleyebiliriz.